Ambulance Krimpenerwaard verhuist voor snellere aanrijtijden, vooral Schoonhoven profiteert

Hoe groot wordt Waddinx­veen in 2050: 34.000 of 45.000 inwoners?

Er is in Waddinxveen onduidelijkheid over het aantal inwoners in de toekomst. Officiële bevolkingsprognoses houden het op zowel 34.000 als 45.000 in 2050. Het dorp telt nu al ruim 31.000 inwoners, terwijl alle bouwplannen bij elkaar opgeteld uitgaan van 40.000 in dit decennium.

7 oktober