Ank (1938-2020) is de plotselinge dood van haar zoon nooit meer te boven gekomen

Voor Ank Steenkamer draaide alles om haar gezin. Ze was de moederkloek die thuis met een kopje thee zat te wachten tot de kinderen uit school kwamen.

Op de KJMV, de Katholieke Jonge Middenstandsvereniging, kwam Joop Steenkamer Ank van Leeuwen tegen. Of het liefde op het eerste gezicht was weet Joop niet meer. Feit is wel dat ze zo zeker van elkaar waren dat ze binnen een jaar trouwden. Joop was lid omdat hij de zoon was van de oprichter van de Goudse meubelfabriek Steenkamer en Ank omdat ze de dochter was van de koster van de kerk aan de Kleiweg in Gouda.

,,Het was een gezelligheidsclub’’, zegt hij, maar hij weet natuurlijk ook wel dat de club bedoeld was om katholieke jongeren met elkaar in contact te brengen. Lachend: ,,Er zijn heel wat stelletjes uit voortgekomen.’’

Bijdehand

Ank, die uit een zéér Roomse familie kwam, ging naar kostschool bij de nonnen in Oudenbosch om de opleiding tot onderwijzeres te volgen. ,,Ze was bijdehand’’, aldus Joop. ,,Ze heeft lesgegeven op de meisjesschool aan de Westhaven in Gouda. Daar heeft ze zelf ook op school gezeten.’’

Toen ze trouwden kreeg ze meteen ontslag. ,,Dat ging vroeger zo.’’ Hij pauzeert even; dan volgt: ,,maar ze kreeg er meteen een tijdelijke aanstelling voor een jaar voor terug.’’ Ank was al snel zwanger van oudste zoon Joop. Dat jaar heeft ze dus niet vol gemaakt. ,,Maar’’, zegt Joop, ,,Toen kreeg ze geen ontslag, ze heeft het zelf genomen.’’

Na Joop jr. volgden Peter en Marc. In 4 jaar tijd drie zonen. Die waren alles voor haar.

Tegenslagen

Ank heeft genoten van de tijd dat haar jongens op de lagere school en de middelbare school zaten. Later heeft ze zware slagen te verwerken gekregen. Oudste zoon Joop was aan het afstuderen toen hij in 1990 een vreselijk ongeluk kreeg met de brommer. ,,Hij liep een dwarslaesie op en zit nu in een rolstoel.’’ Trots: ,,Hij is later alsnog afgestudeerd als industrieel ontwerper en nu geeft hij les aan de TU in Delft. Daar heeft hij ook gestudeerd.’’

Twintig jaar geleden voltrok zich een tweede tragedie. Marc stierf binnen enkele dagen aan een bacteriële infectie. Joop: ,,Die klap is ze nooit meer te boven gekomen. Ze heeft jarenlang op het koor Cantate Dominum Canticum Novum in Gouda gezeten, maar toen Marc overleed kon ze niet meer zingen.’’

Volledig scherm Ank Steenkamer © Privé

Zuinig

Ondanks de tegenslagen in haar leven bleef Ank een blij mens. Joop knikt. ,,Ze had humor. Je kon met haar lachen. Ze had ook mensenkennis. Ze wist feilloos bij de eerste ontmoeting met wie ze te maken had. En, ze had altijd gelijk! Ongelukkig was je als je niet bij haar in het mandje viel. Als ze je mocht dan had je een goeie aan haar.’’

Ank was zuinig. ,,Dat had ze van huis uit meegekregen. Ze kon geen geld uitgeven. Maar onze zoon Peter heeft smaak. Hij nam ons mee naar Utrecht voor een nieuwe garderobe. Dan gingen we ook lunchen. Daar genoot ze van.

Dagelijks werd in huize Steenkamer gescrabbled. ,,Vóór de lunch een spelletje en na de lunch een spelletje en altijd met een glaasje wijn en een sigaretje.’’ Volgens Joop wilde ze altijd winnen, daarom werd de stand in een schrift bijgehouden.

Geheugen

Omdat haar geheugen geleidelijk aan minder werd, werden ook de potjes scrabble steeds minder. ,,Van twee keer per dag naar 1 keer en op het laatst helemaal niet meer.’’

Twee jaar geleden werd Ank opgenomen in het Martha Flora huis in Gouda. ,,Ik bezocht haar elke dag, maar toen corona uitbrak mochten we er niet meer bij. Toen heb ik haar een keer met een hoogwerker bezocht. Ze stond op het balkon en ik zag meteen dat het niet goed met haar ging.’’ Volgens Joop heeft ze het kort daarop opgegeven. ,,Ze at en dronk niet meer. Op 31 mei is ze in ons bijzijn overleden.’’