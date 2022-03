Annie Mouris-Van Leeuwen uit Haastrecht wordt honderd jaar op Internationale Vrouwendag

Zij is geboren op een boerderij in Reeuwijk, heeft met haar man lange tijd een veehouderij gehad in Lopik en Vlist. Sinds ruim dertig jaar woont zij in zorgcentrum Hof van Stein in Haastrecht. De kranige vrouw is zelden in haar leven ziek geweest. Ja, eenmaal is zij opgenomen geweest met tbc in een sanatorium. ,,Je kan er dus heel oud mee worden”, zegt de jarige.