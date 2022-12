Anonieme kunstenaar ‘Luntrus’ tovert elektriciteitskastje in Gouda om tot klassiek kunstwerk

Het grijze elektriciteitskastje is getransformeerd tot canvas, met daarop een vrije vertaling van het Melkmeisje van Vermeer. Achter het Melkmeisje niet de traditionele setting, maar - hoe kan het ook anders - een gele kaasprint. ,,Mijn canvas met het Melkmeisje is een verbinding met de kaastradities van Gouda”, licht Luntrus toe.

De graffitikunstenaar is een man, Pools en dol op het maken van straatkunst. Verder wil hij volledig anoniem blijven, wat niet ongewoon is binnen de soms nogal illegale kunstvorm. ,,Dat anonieme hoort er een beetje bij, maar het is ook omdat ik mijn graffiti niet altijd spuit op plekken waar het mag. Zo sluip ik afgesloten terreinen binnen, heb ik wel eens de beveiliging omzeild en klim ik op steigers om mijn kunst op de twintigste verdieping te kunnen hangen.”

Kaas-achtergrond

In Gouda hoefde Luntrus geen gekke capriolen uit te halen en plaatste hij zijn kunst ‘gewoon’ op een hoekje van de Markt. ,,Tijdens mijn reis door Nederland kwam ik langs Gouda. Overal waar ik kom probeer ik een spoor van mijn kunst achter te laten. Zo ontstond in Gouda het Melkmeisje met de kaas-achtergrond.” Zijn werk heeft altijd een boodschap, vertelt Luntrus. ,,Ook al gaat het niet altijd over actuele gebeurtenissen. Het Melkmeisje in Gouda heeft zeker een boodschap: de zorg voor traditie en geschiedenis.”

In zijn thuisstad Poznań zijn al heel wat muren in de openbare ruimte gevuld met zijn graffiti, blijkt uit de foto’s op zijn Instagram-pagina. In Nederland doken eerder werken van de graffitikunstenaar op in Amsterdam en Den Haag. ,,Ik kom hier terug om meer kunst te maken, maar voor nu staat mijn studio nog meer dan 900 kilometer verderop.”

Link naar instagram post Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.