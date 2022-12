Antisemitische leus gespoten op tunnel onder A12: ‘Holocaust = hoax’

Met graffiti zijn de teksten ‘holocaust = hoax’ en ‘blond (sic, red.) lives matter’ op het viaduct gespoten.

In november werd de spoortunnel in Gouda beklad met een antisemitische tekst. Toen ging het om de tekst ‘stop globalisme’, in combinatie met een davidster. Samen zou die boodschap verwijzen naar Joden die worden neergezet als globalisten. ‘Blond lives matter’ is waarschijnlijk bedoeld als verwijzing naar Black Lives Matter, een antiracismebeweging die in 2013 ontstond na de vrijspraak van de moordenaar van Trayvon Martin.

,,We hebben inderdaad vandaag een melding via SlimMelden binnen gekregen over deze graffiti. Omdat het geen gemeentelijk eigendom is, kunnen we het zelf niet verwijderen”, volgens de gemeente Gouda. ,,Wel hebben we de melding doorgezet naar Rijkswaterstaat.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Op de tunnel onder de A12 bij de Bloemendaalseweg Gouda, die overgaat in de Zwarteweg Waddinxveen, zijn antisemitische leuzen aangebracht. © AD

,,Daarnaast kregen we een melding over een antisemitische tekst in de gele tunnel bij de Noothoven van Goorstraat. Daarvoor hebben we opdracht gegeven om dit zo snel mogelijk te verwijderen en hebben we, zoals altijd in situaties als deze, aangifte gedaan.”

Beledigende vormen van de Holocaustontkenning zijn verboden via het Wetboek van Strafrecht. Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel dat het publiekelijk vergoelijken, ontkennen of verregaand bagatelliseren van genocide uitdrukkelijker in de wet opneemt als strafbaar.

