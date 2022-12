Astera maakt samen met iedereen met langer haar één grote vlecht voor vrouwen in haar geboorteland Iran

The Power of the Braids. Zo heet de voorstelling van Mortezai, die is ontstaan om op te komen voor de vrouwen in Iran. In september werd Mahsa Zhina Amini daar vermoord door de moraalpolitie. Op een laatste foto draagt Amini een lange vlecht losjes op haar schouder. ,,Sinds de protesten in Iran, is haar een wereldwijd symbool voor vrijheid en verzet geworden”, meldt Museum Gouda.