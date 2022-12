Auto crasht pal voor ingang van ziekenhuis, toch rukt ambulance uit

Woonparel Deze knusse monumenta­le woning in een historisch stadje is van binnen hypermo­dern

Makelaars willen het soms mooier maken dan het is. In Oudewater zijn de loftuitingen voor de monumentale woning aan IJsselvere 6 echter niet overdreven en is de prijs anno 2022 heel redelijk: 319.000 euro k.k.

19 december