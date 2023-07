Auto in brand op parkeerplaats in Gouda, brandstichting niet uitgesloten

Zicht op de dood Verdrietig? Zo ziet Mirjam haar werk in crematori­um niet: ‘Mensen helpen verder te komen met verwerking’

‘Ik zou hier niet kunnen werken, want het is zulk verdrietig werk’, hoort Mirjam Warnas (53) vaak. Maar zo ervaart de DELA-medewerker crematorium op IJsselhof in Gouda het zelf niet. ,,Het verdriet dat je hier ziet, is niet ons verdriet. Als wij ons werk heel goed doen, dan kan dat mensen helpen om verder te komen in het proces van verwerken.”