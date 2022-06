Auto knalt door stenen muur en belandt in de sloot

‘Oudje’ Gemma van Leeuwen debuteert op NK turnen: ‘Laten we eerst de zenuwen onder controle houden’

Gemma van Leeuwen maakt morgen haar debuut op het NK turnen in Ahoy. De 24-jarige turnster uit Woerden plaatste zich in april voor de nationale titelstrijd in de Rotterdamse evenementenhal. Van Leeuwen komt uit op het onderdeel sprong.

25 juni