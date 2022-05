Auto knalt tegen geparkeerd voertuig en belandt op z'n kop

Schaken op de oever van de Lek? Hier kan het: ‘Fraaiere locatie kan ik niet bedenken’

Schaaktafels in het Groene Hart schieten als paddenstoelen uit de grond. Staan er sinds maandag al tafels in Gouda, vanaf woensdag kunnen liefhebbers ook een partijtje spelen bij De Veerpoort in Schoonhoven. Initiatiefnemer Jaap Bonninga rekent daar op een forse toeloop.

24 mei