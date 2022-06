Auto ramt pui en rijdt muur uit kledingzaak: ‘Ik dacht dat een bom ontplofte’

De schade is groot. Een deel van de glazen pui van het pand aan de Burgemeester Boerstraat ligt aan diggelen en ook een deel van de stenen muur is door de auto eruit gereden. De winkel ligt bezaaid met brokstukken. Rekken met kinderkleding zijn omver gereden en ook een aantal paspoppen ligt op de grond.

Mede-eigenares Boukeline Bac was in de zaak, toen rond 15.00 uur een auto de pui van haar winkel ramde. De wagen stond geparkeerd naast het pand. ,,Ik hoorde een klap en hard gegil. Alsof er een bom ontplofte. Gelukkig liepen er op die plek geen klanten in de winkel, anders had het veel erger kunnen aflopen.”

Een bedrijf heeft de kapotte pui en muur maandagmiddag tijdelijk weer dicht gemaakt.

Gaspedaal

Tot haar grote verrassing zag ze dat een auto door de glazen pui van haar winkel was gereden. ,,De bestuurder was een oudere man. Zijn vrouw zat naast hem. Hij verklaarde dat hij op het gaspedaal had getrapt in plaats van op de rem. De auto stond in zijn achteruit. Toen de bestuurder uit de auto stapte, vroeg ik hem of hij wilde zitten. Dat hoefde niet. Ook wilde hij geen bakje koffie. De man was wel overstuur.”

Bestuurder en bijrijdster raakten niet gewond. Bac is blij dat er geen gewonden zijn gevallen en dat slechts sprake is van materiële schade. ,,Gelukkig was de school later uit. Ik moet er niet aan denken dat er een kind onder de auto was gekomen.”

Een bedrijf was maandag eind van de middag al bezig om de schade aan het pand te herstellen. De winkel is maandagmiddag ondanks het incident opengebleven.

