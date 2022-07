Auto's en scooter Waddinxveen volledig verwoest door brand

‘Gele Lorena’ wordt vergeleken met Mathieu van der Poel: ‘Ze bezit een grote dosis explosivi­teit’

Het succes van Lorena Wiebes in de Tour de France heeft veel losgemaakt in haar woonplaats Mijdrecht en omstreken. Vooral bij UWTC Uithoorn, de club die haar opleidde. Gisteren reed de sprintster de tweede etappe van de Tour de France in de gele trui.

26 juli