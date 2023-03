Automobilist aangehouden na botsing in Gouda, man bleek onder invloed

Deze partijen zijn voorlopig de grootste in Schieland en de Krimpener­waard voor de waterschap­pen

De voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen voor Schieland en de Krimpenerwaard is bekend. In het gebied van dit waterschap is tot nu toe Water Natuurlijk als grootste partij uit de (stem)bus gekomen. De VVD is geëindigd op de tweede plaats, en de derde plaats is voor de BBB.