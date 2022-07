Automobilist treft wildvreemde man in zijn auto aan

Het is kurkdroog en toch staat het water hoog, hoe zit dat?

Het waterpeil staat op sommige plaatsen hoger of lager dan wij gewend zijn. Zeker nu het al een tijd droog is, komt het vreemd over dat het water in de sloot tot het randje staat. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard varieert het waterpeil.

25 juli