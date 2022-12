Auto’s klappen op elkaar bij kruispunt, vier gewonden

GROENE HART IN... Traditie in de fik gezet: verbranden van kerstbomen gebeurt bijna nergens meer

Het jaar zit er bijna op. En als kerst voorbij is, wat doen we dan met de kerstboom? De fik erin, zeiden we vroeger. Maar aan dat van oorsprong heidens gebruik lijkt een eind gekomen. Ook in het Groene Hart.

23 december