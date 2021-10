Baby Vera overlijdt nadat vader haar door elkaar schudt omdat hij gestoord wordt tijdens gamen

Wesley Kreder (30) rijdt bij Cofidis nog vaker in een dienende rol: ‘Dat doet mij weinig’

4 oktober Wielerprof Wesley Kreder is bezig aan zijn laatste weken in Belgische dienst. Zondag finishte hij namens Intermarché Wanty Gobert nog als 70ste in Parijs-Roubaix en later deze maand koerst hij in de Ronde van Drenthe nog eens over de kasseien. Maar vanaf 1 januari draagt de Zevenhuizenaar het shirt van het slagvaardige Cofidis.