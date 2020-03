Bang voor je operatie? Met deze speciale bril weten kinderen wat er komt: ‘Ik heb geen angst meer’

De 16-jarige Noa Pattiwael uit Waddinxveen beweegt met haar hoofd op en neer op het ziekenhuisbed in een verpleegkamer van van het Groene Hart Ziekenhuis. Ze kijkt door een grote Virtual Reality-bril en het is net of ze zich in de operatiekamer bevindt. Ze kijkt van boven naar beneden en van links naar rechts en ziet zo vele apparaten, lampen en medewerkers van de OK. Er wordt ook uitleg gegeven. Noa: ,,Mooi om te zien, zo weet ik precies wat me over twee uur te wachten staat.‘’



Het is de eerste keer dat Noa moet worden geopereerd. Voor ze gistermiddag in het Goudse ziekenhuis arriveerde had ze letterlijk nog geen beeld van het operatietraject. In een film van 14 minuten wordt ze daarop voorbereid met een moderne techniek: Virtual Reality.