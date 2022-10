Bedenker kaaswafel bezig aan nieuw avontuur: ‘Je hebt ‘s morgens geen idee waar de reis eindigt’

De Ramble Rally, wat is dat?

,,Een meerdaagse avontuurlijke tocht met de auto door Europa, waarbij je ‘s ochtends niet weet waar je ‘s avonds eindigt. Ik doe dit samen met mijn man, het is echt heel leuk.”

Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?

,,We wilden een mooie reis door Europa maken en toen we op internet speurden naar de mogelijkheden zagen we ook deze rally voorbij komen. We zeiden tegen elkaar: dat is echt iets voor ons. De tocht gaat zo min mogelijk over snelwegen, maar juist over kleine weggetjes.”

In welke landen zijn jullie al geweest?

,,We zijn begin deze week begonnen in Duitsland, toen naar Tsjechië gereden en vervolgens naar Oostenrijk. En nu rijden we over een bochtig bergweggetje in Slovenië. Per dag leggen we ongeveer ruim vierhonderd kilometer af. Je krijgt de route per dag in verschillende etappes te horen en pas aan het einde geven ze je de coördinaten van het hotel voor die dag. De reis duurt tot en met vrijdag.”

Is het een soort wedstrijd?

,,Niet echt, het gaat in elk geval niet om snelheid. We zijn met zo’n honderd deelnemers, vooral uit Nederland. Onderweg krijg je opdrachten, zoals puzzels, het maken van foto’s of het vinden van een bijzonder voorwerp. Daar kun je dan punten voor krijgen, maar het gaat vooral om het plezier en het avontuur.”

Je bent in Gouda bekend als de bedenker van de kaaswafel - een combinatie van kaas met stroopwafel -, waarvoor toeristen uit alle windstreken in de rij staan op de kaasmarkt in Gouda. Maak je onderweg nog reclame voor je product?

,,Haha, nee, ik heb geen wafelijzers bij me en we hebben ook de auto niet voorzien van reclame. Maar een klein Gouds kaastintje zit er wel aan deze rally. We hebben ons team ‘Gouda on wheels’ genoemd, refererend aan autobanden en de vorm van kaas.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.