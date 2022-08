Bedrijf uit Bergambacht mag zich scharen in een rijtje met Suitsupply en Picnic

Koninklijke Otolift Trapliften is een familiebedrijf en wordt gerund door de broers André, Alex en Jan Otto Ooms. Het is de vierde generatie van de familie Ooms die aan het roer van Otolift staat. Het bedrijf, opgericht in 1891, maakt naar eigen zeggen de trapliften helemaal zelf in de fabriek van 15.000 vierkante meter. Het is de grootste trapliftenleverancier van Nederland, waar het al 140.000 liften heeft geplaatst.