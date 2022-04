Begraafplaats IJsselhof krijgt grote opfrisbeurt, maar er komt géén islamitisch deel: ‘Geen ruimte’

IJsselhof wordt door Gouwenaars gewaardeerd vanwege de natuurlijke sfeer. Maar die natuur heeft in de loop der jaren iets te veel de eigen gang kunnen gaan. Het groen is steeds moeilijker in toom te houden, grindpaden lopen uit in het gras dat vol zit met mos. De monumentale suikeresdoorns die de centrale laan de sacrale beleving geven, zijn ver over de maximale leeftijd van vijftig jaar heen. Het metselwerk van de monumentale muur bij de entree is zwak en beschadigd.