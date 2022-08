Begraafplaats Thijmhof krijgt een Herdenkingsplek voor Molukse KNIL-militairen

Nog niemand veroor­deeld na klopjacht die eindigde in gemoedelij­ke Goudse buurt; twee verdachten nog spoorloos

Alweer een jaar geleden werd een Hoofddorper dagenlang vastgehouden in een Goudse loods. Het busje waarmee deze ‘vergisontvoering’ werd gepleegd, bleek te staan in een box aan de Nijverheidstraat. Nog niemand is veroordeeld. Sterker nog, twee van de verdachten zijn spoorloos.

13 augustus