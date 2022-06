Ben hoopt dat boeren inzien dat boos zijn niet genoeg is

Dat was 350 jaar geleden, in het rampjaar 1672, toen boeren woedend waren over het plan hun velden onder water te zetten om het Franse leger buiten te houden. Ik leerde dat verhaal deze week in een leuke, kleine tentoonstelling in de Agnietenkapel in Gouda, maar het voelde herkenbaar; boeren die opnieuw protesteren tegen de regering, dit keer over het stikstofbeleid.