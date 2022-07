Ben ziet steeds meer buitenlandse toeristen in Gouda: ‘Te veel wordt echt een probleem’

Veel mensen zouden blij moeten zijn dat het zo druk is. Op dinsdag meldde het AD dat de gemeente grote plannen heeft om massatoerisme aan te gaan trekken. In 2019 bezochten 550 duizend mensen Gouda. Dit jaar hoopt de gemeente op 650 duizend. Dat klinkt in principe leuk. Dit is een mooie plek en het is goed dat er meer mensen van kunnen genieten. Toeristen geven ook een welkome impuls aan de economie.