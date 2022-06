Bens advies aan boeren: gedraag je op een manier waardoor mensen je willen steunen, niet haten

Vanuit een zeker oogpunt is het wellicht gemakkelijk om sympathie te voelen voor mensen als De Jong. Veel boeren werken ongelooflijk hard en het is frustrerend voor hen om hun uitstoot te moeten verminderen, terwijl Schiphol nog steeds 1300 vluchten per dag heeft. Maar ik, als iemand die vlakbij de Krimpenerwaard woont, ik ben heel boos over wat er deze week met ons landschap is gedaan.