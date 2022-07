Bergen met opgestapelde vuilniszakken bij containers en overal zwerfvuil: grote schrik over afvaldumpingen

Het aantal illegale afvalstortingen bij ondergrondse afvalcontainers in Waddinxveen loopt de spuigaten uit, signaleren vrijwilligers van Buurtpreventie Waddinxveen. De hoeveelheid rommel op straat lijkt volgens hen alleen maar erger te worden, ondanks maatregelen van de gemeente.

Waddinxveen houdt een voorlichtingscampagne die inwoners ertoe moet aanzetten hun afval te scheiden en op de juiste manier aan te bieden. Verder maakt Cyclus extra ophaalrondjes op werkdagen en wordt er veelvuldig melding gemaakt bij de gemeente van rondslingerend afval. Maar het resultaat laat volgens de vrijwilligers te wensen over.

Geen visitekaartjes meer

,,In het weekeinde hebben we weer een rondje gemaakt langs het Gouweplein en het Koningin Wilhelminaplein en daarvan foto’s gemaakt”, vertellen vrijwilliger Henk Revoort en coördinator Edith Verschut van Buurtpreventie Waddinxveen. ,,Die laten zien dat beide pleinen, pareltjes in ons dorp, dan geen visitekaartjes meer zijn.”

Ze vragen zich daarom ‘ernstig’ af of het geld dat op dit moment in de plaatselijke voorlichtingscampagne wordt gestoken wel zinvol is. Na het zomerreces hebben ze hierover een gesprek met wethouder Femke Vleij (afval, VVD) en de verantwoordelijke beleidsambtenaar.

Volledig scherm De hoeveelheid afval op straat lijkt toe te nemen, signaleren vrijwilligers van Buurtpreventie. © Henk Revoort

Nog ruim een week geleden zei de wethouder dat er in de afgelopen twee maanden tijdens de lopende communicatiecampagne, waarmee inwoners in heel Waddinxveen worden geïnformeerd over de gevolgen van afval naast containers, minder afval hoefde te worden opgehaald tijdens de extra rondjes,

,,Mogelijk als gevolg van de campagne”, voegde Femke Vleij er hoopvol aan toe. Ze denkt wel dat het dagelijks weghalen van illegale dumpingen een negatief effect kan hebben op het gedrag van inwoners, omdat er aangenomen wordt dat de gemeente het afval toch wel ophaalt, ongeacht welke dag het op straat wordt gezet.

