Bermen minder vaak gemaaid om natuur meer ruimte te geven: ‘Zal even wennen zijn’

Het is niet langer vanzelfsprekend dat Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de bermen maait. Het waterschap zegt in het vervolg alleen met de maaimachine te komen als het moet. ,,Het zal even wennen zijn.”

Het waterschap, dat ook weg- en bermonderhoud doet in de Krimpenerwaard, zegt rekening te willen houden met de natuur, insecten en vogels die leven in en om de bermen. ,,Bij de komende maaibeurt van de wegbermen gaan we zoals gebruikelijk aan de slag vanuit verkeersveiligheid, maar willen we ook meer ruimte geven voor de natuur”, aldus het schap. Er wordt dus alleen gemaaid als het moet en beduidend minder als het niet nodig is.

De maaiwerkzaamheden vinden plaats vanaf begin september tot half oktober. Verkeer kan de werkzaamheden in de berm passeren, maar het kan lokaal wel voor vertragingen zorgen.

Bijen

Door anders te maaien krijgen bijen en andere insecten en dieren meer mogelijkheden om in de winter te overleven. Het waterschap verwacht dat ongeveer tien procent blijft staan. ,,Het zal ongetwijfeld even wennen zijn als niet overal even netjes is gemaaid. Wat we wel heel belangrijk vinden, is dat het verkeersveilig is”, aldus Schieland en de Krimpenerwaard.

Ook zijn er steeds meer gemeenten in het Groene Hart die ecologisch maaien. Het gemeentelijke maaibeleid leidt regelmatig tot discussie met de inwoners. In Woerden wordt samengewerkt met lokale natuurverenigingen om zo ecologisch mogelijk te maaien. Begroeiing in bermen blijft langer staan, zo ontstaat een langer nectarseizoen voor insecten. ,,Maar minder maaien vraagt veel meer communicatie”, stelde een woordvoerder van de gemeente Woerden eerder in AD Groene Hart.

