Berry kan niet wachten op nieuwe skatebaan: ‘Goed park kan skaters vanuit hele wereld hier laten rollen’

Straks zitten Oekraïense schoolkin­de­ren op stoeltjes uit de klas van Eva (8): ‘Goed dat we kunnen helpen’

Weggooien is zonde, maar wat doe je met 450 gebruikte schooltafeltjes en even zoveel stoeltjes? Bij de Margrietschool in Woerden hoefden ze over die vraag niet lang over na te denken. Het meubilair is, nu de leerlingen genieten van hun zomervakantie, op weg naar Oekraïne. ,,Alles is nog bruikbaar.”