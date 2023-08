Beschuit met muisjes? Geboorte van kind kun je ook met eigen boom vieren: ‘Als blijvende herinnering’

Ook in de zestiende eeuw ving Gouda vluchtelin­gen op: ‘De stad werd hét centrum voor wandtapijt­ma­kers’

Zeg Gouda en je denkt aan kaas, stroopwafels en kleipijpen. Maar dat de stad in de zestiende eeuw hét toevluchtsoord was voor uit België verdreven wandtapijtmakers, is eigenlijk nog onbekend. En dat moet veranderen, vinden onderzoeker Jos Beerens (32) en bijzonder hoogleraar Yvonne Bleyerveld (56).