Beschuit met muisjes voor baby Lars, de 75.000ste inwoner van Gouda: ‘We gaan nooit meer weg’

Een jubileumbaby is het, de kleine Lars, want hij kwam vorige week ter wereld als de 75.000ste Gouwenaar. Of hij nu wil of niet, daarmee staat hij symbool voor de groei van Gouda, waarvan het einde zeker nog niet in zicht is.