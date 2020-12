Bestolen Fred (86) en Corrie (82) uit Gouda in de wolken na bezoek aan Bas Smit en Nicolette van Dam

Gouwenaars Corrie (82) en Fred (86) de Gruijl hebben zondag ‘de dag van hun leven gehad’. Ze waren uitgenodigd door Instagram-bekendheid Bas Smit, samen met zijn vrouw Nicolette van Dam. Die besloten het echtpaar in het zonnetje te zetten, nadat eerder deze week bij de Gouwenaars werd ingebroken. Ook is er al twintigduizend euro ingezameld voor de twee.

,,Het was geweldig!” Mevrouw De Gruijl kan het aan de telefoon niet vaak genoeg herhalen. Op de vroege zondagochtend, rond een uurtje of 10, wordt het echtpaar opgehaald uit Gouda om naar de prachtig versierde kersttuin van Bas Smit en Nicolette van Dam af te reizen.

,,We zouden worden opgehaald met een mooie, grote auto, maar helaas heeft mijn man wagenziekte", zo vertelt de 82-jarige Corrie. ,,Dus onze dochter besloot ons te brengen. Dat is dan net wat fijner, want anders wordt mijn man er ziek van.”

Eenmaal aangekomen in Amsterdam weet het echtpaar niet wat ze meemaken. ,,Wat een fantastische tuin! Helemaal in de kerstsferen. We gingen in een skiliftje zitten en kregen een heerlijke brunch. Dit maak je normaal toch nooit mee!” Wat er op het menu stond? ,,Wat niet! Alles erop en eraan. Jus d’orange, gluhwein, broodjes, koffie, ongekend.” Ook kwam zanger Yves Berendse nog even langs om een liedje te zingen voor Fred en Corrie.

Hart onder de riem

Dat Fred en Corrie een bijzondere band hebben met Bas Smit, komt mede doordat zijn schildpadjes dezelfde namen hebben. ,,Hij kwam er op een gegeven moment mee naar buiten. Zo leuk! Trouwens, het zijn doodnormale mensen, die Bas en Nicolette. Zo ontzettend lief en hartelijk. We voelden ons vanaf het eerste moment helemaal thuis.”

Haar dierbare kettinkje dat een aandenken is aan haar vader. Zijn koninklijke onderscheiding. Hun zuur gespaarde 1500 euro voor hun 60-jarig huwelijksjubileum. Het werd afgelopen week allemaal gestolen uit hun nachtkastjes terwijl ze lagen te slapen. Na de heftige beroving in hun huis, kon het echtpaar dan ook wel wat positiviteit en hartelijkheid gebruiken. ,,Het was echt even nodig. Je moet er natuurlijk niet te lang in blijven hangen, hoor, maar leuk was het niet.”

Aan het einde van de lunch maakte Bas bekend via een linkje op zijn Instagram al meer dan 15.000 euro te hebben opgehaald voor het Goudse echtpaar. Inmiddels is dat bedrag al opgelopen tot meer dan 20.000 euro. ,,Fantastisch!”, zegt Corrie de Gruijl, die duidelijk nog een paar dagen gaat nagenieten.

In onderstaande video van Bas Smit zie je het Goudse echtpaar genieten van deze mooie dag.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Bas Smit (@bassmit) Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.