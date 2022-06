Bestrijding ‘terrormier’ kost de Zuidplas 50.000 euro

,,Drie jaar geleden is door het Kennis- en Adviescentrum Dierenplagen (KAD) een populatie draaigatjes vastgesteld in Nieuwerkerk aan den IJssel”, melden burgemeester en wethouders in de Zomernota. ,,Over de uitheemse soort was tot op heden weinig bekend waardoor het bestrijden van de dieren lastig is. Het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen in de buitenruimte vertraagt dit proces.”