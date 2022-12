Bestuurder gaat even naar binnen en auto rolt het water in

Dit restaurant blijft dicht met kerst om prijsstij­gin­gen: ‘Ik moet bedragen vragen waar ik niet blij van word’

Als vanouds uit eten met kerst? Nou nee, want het ene restaurant is open, het andere dicht. Ook zijn er zaken die alleen bezorgen of afhalen. Of kiezen voor een glitterparty op kerstavond en daarna dichtgaan. Koninklijke Horeca Nederland ziet alles voorbijkomen. Kerst gaat alle kanten op dit jaar.

14 december