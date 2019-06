Bestuurder Gemiva per direct op non-actief na melding over ‘ongepast gedrag’

Gemiva, zorgorganisatie in Zuid-Holland voor mensen met een verstandelijke beperking, heeft een bestuurder per direct op non-actief gesteld. ‘Een signaal’ over ‘mogelijk ongepast gedrag’ tegenover een vrouwelijke medewerker vormt daarvoor de aanleiding, zo laat de raad van toezicht van Gemiva in een verklaring aan de medewerkers weten.

Zonder details te geven, spreekt Gemiva van ‘mogelijk ongepast gedrag’. Een externe onderzoeker gaat in opdracht van de raad van toezicht van de zorgorganisatie na wat er precies is gebeurd. Dat duurt naar verwachting ‘enkele weken’.

Geschorst

Tot die tijd is de bestuurder geschorst. ,,In de tussentijd gaan we gewoon door met waar we al mee bezig zijn: goede zorg leveren aan onze cliënten’’, schrijft voorzitter Wouter de Jong namens de raad van toezicht.

Medewerkers zijn dinsdag ingelicht over de kwestie. In een interne mail wordt de geschorste bestuurder bij naam genoemd. De andere twee leden van de raad van bestuur nemen tot nader order zijn taken waar.

Zorginstelling Gemiva helpt mensen die - tijdelijk of langdurig - ondersteuning nodig hebben bij hun leven. Veelal vanwege een handicap, chronische ziekte of een andere beperking. De organisatie heeft vestigingen verspreid over heel Zuid-Holland, waaronder in Alphen, Gouda, Stolwijk en Moordrecht.