Bestuurder slaat op de vlucht nadat hij met auto in de sloot belandt

Deze partij schrijft geschiede­nis: nog nooit pakte een politieke partij in Waddinx­veen zoveel zetels

Nog nooit was er in Waddinxveen een partij met zeven raadszetels. Dat huzarenstukje leverde de Protestantse Combinatie Waddinxveen (PCW) als veruit de grootste partij. De andere winnaar is het CDA met vier zetels, één meer dan nu.

17 maart