Betekent dit het einde van iconische koekjesfabrikant Punselie uit Gouda?

Moordrech­ter die controle­lamp­je in auto negeerde op snelweg in hoger beroep

17:57 De 38-jarige verdachte D.S. uit Moordrecht gaat in hoger beroep tegen een werkstraf van veertig uur en een voorwaardelijke rij-ontzegging van zes maanden. Dat heeft zijn advocaat bevestigd. De man negeerde het controlelampje in zijn auto dat waarschuwt voor lage bandenspanning. Met een zwaar ongeluk in Nieuwerkerk tot gevolg.