Betrokkenen seksrel gemeente Zuidplas houden eer aan zichzelf en nemen ontslag

Dat meldt de gemeente Zuidplas. Halverwege vorige maand doken filmpjes op waarop een viertal seksende silhouetten is te zien achter de ramen van het gemeentehuis in Nieuwerkerk. Kort daarna besloot loco-burgemeester Jan Verbeek twee handhavers, die herkenbaar werden gefilmd, uit voorzorg te schorsen. In ieder geval voor de periode dat een extern bureau onderzoek doet.

Later mocht ook een derde medewerker van Zuidplas tijdelijk niet komen werken. Wat zijn of haar rol of afdeling is, wil de gemeente niet zeggen. Ook niet of het gaat om een man of een vrouw. De vierde betrokkene bij het incident was niet werkzaam bij de gemeente, meldt die nu.