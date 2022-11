Bewoner en inbreker gewond bij inbraak met geweld

Indammen bever in Zuid-Hol­land nodig in toekomst: ‘Populatie wordt op sommige plekken te groot’

Ruim dertig jaar geleden werd de bever na tweehonderd jaar afwezigheid in Nederland weer uitgezet in natuurgebied de Biesbosch. Een kleine tien jaar geleden liet de eerste bever zich weer zien in het Groene Hart. De fanatieke knager gedijt sindsdien zo goed, dat de Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland zich gedwongen voelen de bever in te dammen.

