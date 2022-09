Bewoner thuis geslagen en geduwd door overvallers, daders slaan op de vlucht

Over een eventuele buit of doel van de overval is niets bekendgemaakt.

Getuigen gezocht

De politie onderzoekt de zaak en is op zoek naar de daders en hun voertuig(en). Als mensen meer informatie over deze zaak hebben of beelden van de ruime omgeving van het Begoniaplein waarop mogelijk de daders of hun voertuigen te zien zijn, dan komt de politie graag met hen in contact. Zij kunnen de politie benaderen via 0900-8844 of de Opsporingstiplijn op 0800-6070. ,,Ook de videobeelden van een dashcam kunnen bruikbaar zijn voor het onderzoek”, laat de politie weten. Getuigen kunnen ook een tipformulier invullen op politie.nl