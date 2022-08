Bewoners en ondernemers schreeuwen om meer op- en afritten: ‘Wordt hierdoor een stuk leefbaarder’

Koken & Eten Waarom je nooit aardbeien in december moet kopen en een frietje juist helemaal zo gek nog niet is

Hoe planetproof is onze voeding? Bureau Blonk zoekt het uit, voor voedsel in heel Europa. Het bedrijf maakt analyses van alle gangbare voedingsmiddelen en berekent de milieubelasting. De vraag vanuit de voedingsindustrie is gigantisch, zegt oprichter Hans Blonk (57).

