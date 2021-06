Bewoners flat Waddinxveen geëvacueerd nadat dak regenwater niet meer aankan

UPDATEDe bewoners van een complex met 54 appartementen aan de Limaweg in Waddinxveen zijn zondagochtend door de brandweer geëvacueerd. Door noodweer in de nacht van zaterdag op zondag is er rond 00.45 uur lekkage ontstaan.

Het water was doorgedrongen tot drie van de vier bouwlagen van het complex en de brandweer vond de situatie te gevaarlijk geworden, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Daar komt voorlopig nog geen verandering in, meldt de veiligheidsregio. ,,Het pand is niet veilig voor bewoning en mag daarom niet meer betreden worden. Het wordt overgedragen aan de eigenaar die verantwoordelijk is dat het weer veilig bewoond kan worden.‘’

Plafondlampen

,,We kregen‘’, aldus de woordvoerder, ,,eerst een melding van iemand op de derde verdieping bij wie het water uit de plafondlampen stroomde. Daarna is het water steeds dieper het complex binnengedrongen en hebben we besloten de stroom eraf te halen. Voor de veiligheid van de bewoners is besloten te ontruimen.‘’.

Bewoners is gevraagd zoveel mogelijk onderdak te vinden bij familie of vrienden. Wie geen plek kan vinden krijgt hulp van de gemeente voor de eerste nacht. Er zijn daarvoor kamers geregeld in het Campanile hotel in Gouda.