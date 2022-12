Bewoners geteisterd door muizen in huis: ‘Hoort ze ’s nachts boven je bed over plafond lopen’

Dit transport­be­drijf stapt over op elektri­sche vrachtwa­gens: ‘Straks kom je grote steden niet meer in’

De Bruyn Transport in Oudewater heeft over enkele weken de eerste vier elektrische trucks met oplegger rijden. Daarmee is het bedrijf de eerste in de grond-, weg- en waterbouw die investeert in accu-vrachtwagens voor zwaar transport.

