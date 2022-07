Bewoners horendol van lawaaiige reclamezuilen: ze gaan ’s nachts op stand-by

Snackbar waar je drugs kunt scoren: Gouda onderzocht 50 keer of onderne­mers zich inlaten met misdaad

Om uit te vinden of alles wel zuivere koffie is, onderzocht Gouda sinds vorig jaar vijftig keer of een ondernemer in de stad wel of niet deugt. Maar zo’n check garandeert nog niet dat alles in de haak is, én blijft. ,,Criminele inmenging is niet volledig te voorkomen.”

19 juli