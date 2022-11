Bewoners in tranen om verdwijnen rijdende winkel van Jan: ‘Ik wilde helemaal nog niet stoppen’

Boter en kaas en eieren: dankzij Groene Hart-keur­merk zijn deze streekpro­duc­ten óók goed voor de natuur

Wie Stolweitjes (eieren) of een ander erkend streekproduct uit het Groene Hart koopt, is er niet alleen van verzekerd dat het eten of drinken uit de eigen streek komt. ,,Bedrijven worden ook gecontroleerd op een duurzame manier van werken.”

