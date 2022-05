Bewoners klagen steen en been, maar Zuidplas weigert over te stappen op alternatieven voor inzameling afval

Zo zien mensen zich genoodzaakt om halfvolle zakken toch maar weg te gooien vanwege stank en ongedierte, hoewel ze per vuilniszak betalen. ,,Dit gebeurt bijvoorbeeld bij flatbewoners en eenpersoonshuishoudens.” Ze stelde daarom voor dubbelcontainers met een opening voor zakken voor dertig en zestig liter te introduceren. Dat idee wijst het college af, omdat de ombouw van de vierhonderd afvalcontainers te kostbaar is.

Klachten

De SP attendeerde het college ook op aanhoudende klachten in buurgemeenten over afvaltoerisme uit Zuidplas. Volgens het college is dat probleem beperkt. ,,Om een indicatie te krijgen is al eens onderzocht hoeveel huishoudens de afvalpas niet gebruiken. Dit bleek een beperkt aantal, waarbij het de vraag is of die allemaal naar buurgemeenten gaan voor hun afval.”