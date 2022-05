Bewoners willen dat hun buurt een eigen wijkcentrum krijgt: ‘Het is best wel een dode wijk’

Haal na afloop van de Floriade in Almere de Tiny Church naar Waddinxveen om Park Triangel een eigen wijkcentrum te geven, want dat ontbreekt nog steeds in de nieuwbouwwijk met straks bijna 3000 woningen.

Buurtbewoners Niels Verdouw, Jeroen van Gent en Henk Asscheman doen die suggestie in een brief aan formateur Trudy Veninga die nog altijd bezig is met de vorming van een nieuw college van PCW, CDA en VVD.

Park Triangel mist nog altijd een plek waar plaats is voor buurtactiviteiten, ontmoetingen en nieuwe initiatieven, zeggen ze. ,,Het minste wat daarvoor nodig is om een stukje grond vrij te maken voor zo’n wijkvoorziening”, aldus het drietal.

200.000 euro

Ze wijzen er op dat de Tiny Church van vijftig vierkante meter, die kan meedraaien met de zon, voor 200.000 euro kan worden gekocht, gedemonteerd en verplaatst zodra de internationale tuinbouwtentoonstelling voorbij is.

,,Het kerkgebouwtje op het Floriadeterrein zou prima kunnen passen in de duurzame doelstellingen van de gemeente en in samenspraak met het projectbureau van Park Triangel een centrale plaats in de wijk kunnen krijgen”, aldus de wijkbewoners.

Quote Het is best wel een dode wijk Niels Verdouw, jongerenwerker

Los daarvan proberen acht wijkgemeenten van plaatselijke kerken in de nieuwbouwwijk een pioniersplek te realiseren. Een beroepskracht gaat dan samen met wijkbewoners werken aan sociale cohesie, zingevende activiteiten en verdieping. Ook daar is een centrale voorziening voor nodig.

‘Dode wijk’

De noodzaak van een wijkcentrum wordt door inwoners van Park Triangel al een poos aangekaart. ,,Het is best wel een dode wijk”, zei jongerenwerker en timmerman Niels Verdouw eerder tegen deze krant. Hij kwam al met een petitie en enquête om aan een geschikte locatie in de wijk te komen.

,,In alle partijprogramma’s komen we de wens tegen tot sociale cohesie en onderlinge verbinding van de Waddinxveense bevolking, maar in Park Triangel is niets bedacht of gereserveerd voor een wijkvoorziening”, stellen de initiatiefnemers.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.