Bezorgdienst van Bas Smit flink onder vuur: ‘Gekkenhuis, bijna iedereen gebruikt drugs’

In één van de darkstores van Zapp, in Oost, spreken (oud-) werknemers tegenover Het Parool van drugsgebruik op de werkvloer, een onveilige werkplek voor vrouwen en ook omwonenden klagen steen en been over de bezorgers, het geblow en hun herrie. ,,Het is een junkenhol tijdens nachtdiensten”, aldus een voormalig ‘orderpicker’ over de vestiging van Zapp.