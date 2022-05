Bezwaar maken tegen je WOZ? Schrijf vooral zelf een mailtje, zeggen gemeenten

Gemeenten krijgen steeds meer bezwaren via no-cure-no-pay-bureaus, blijkt uit gegevens die het AD Groene Hart heeft opgevraagd bij Alphen, Gouda en Woerden. Dat zie je vooral in Gouda. Deze gemeente kreeg vorig jaar 1595 bezwaren in de bus. Daarvan waren er 650 door zo’n bureau opgesteld, dus bijna 41 procent. Dit jaar is de oogst aan bezwaren minder groot (1266). Maar wel groeit het aandeel dat door deze bedrijfjes is ingediend (814, dus zo’n 64 procent).