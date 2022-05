Bezwaren tegen ‘eyecatcher’ in de wind geslagen: woontoren blijft 34 meter hoog

Bewoners willen dat hun buurt een eigen wijkcen­trum krijgt: ‘Het is best wel een dode wijk’

Haal na afloop van de Floriade in Almere de Tiny Church naar Waddinxveen om Park Triangel een eigen wijkcentrum te geven, want dat ontbreekt nog steeds in de nieuwbouwwijk met straks bijna 3000 woningen.

