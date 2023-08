Bij akkoord van Goudse raad kunnen ook verenigingen en stichtingen geld lenen om gebouw te verduurzamen

In paniek over verbod op wegwerpbe­kers? Maurits (23) heeft de oplossing: een wasstraat

Het is aftellen tot 1 januari voor Maurits Last en zijn bedrijf SwapBox. Vanaf dan is het verplicht voor horeca en andere bedrijven om eten en drinken in herbruikbare verpakkingen te serveren. Een flinke uitdaging voor velen, maar SwapBox lost het voor ze op.