Bij de kraam van Foske kon je voor 1 euro Poetin ‘op z’n muil slaan’, tot woede van Baudet: ‘Barbaars’

Met een heuse bokspaal met allemaal A4'tjes met Poetins hoofd op de vrijmarkt staan. Hoe bedenk je het?

,,Het begon als een statement, ontstaan uit een geintje hoe we geld op kunnen halen voor de familie van mijn vriend in Oekraïne, op ludieke wijze. Zij hebben vierhonderd euro per maand nodig om rond te komen nu ze niet kunnen werken door de oorlog. En wat is een beter moment om geld in te zamelen dan tijdens Koningsdag? Dat hadden we ook best op een lievere manier kunnen doen, maar we dachten ‘let's do it'.”